АУБ готова до переговорів з НБУ щодо можливого припинення судових розглядів з приводу постанови № 273

Київ. 18 лютого. УНІАН. Асоціація українських банків (АУБ) готова до переговорів з Національним банком України щодо можливого припинення судових розглядів з приводу постанови регулятора № 273.

Про це УНІАН повідомив президент АУБ Олександр СУГОНЯКО.

«Я думаю, що є у нас пропозиції в частині того, щоб припинити судовий процес і знайти компроміс, - сказав О.СУГОНЯКО. - Була розмова з керівництвом Національного банку, як ми далі поводитимемося. НБУ і ми визначили свої позиції. Поки кожний залишається на своїх позиціях, однак, водночас, як я зрозумів, є бажання, щоб цей судовий процес було зупинено».

На думку президента АУБ, передумовою до пошуку компромісу є нещодавні зміни у банківському законодавстві з приводу вимог до рівня статутного капіталу банків.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня 2010 року Окружний адміністративний суд Києва прийняв ухвалу, згідно з якою визнано недійсними пункти 2, 4 і 6 постанови Національного банку України № 273.

«Суд ухвалив рішення на користь української банківської системи. При цьому не допустив погіршення конкуренції та дискримінації цілої групи банків, – прокоментував УНІАН рішення суду президент Асоціації українських банків О.СУГОНЯКО. – Встановлено, що мінімальний регулятивний капітал не може бути нормативом, таким, наприклад, як адекватність капіталу».

Довідка УНІАН. Нацбанк України своєю постановою № 273 від 6 липня 2010 року зобов'язав банки до 1 січня 2012 року збільшити розмір регулятивного капіталу до рівня не нижче від 120 млн. грн. Банкам, регулятивний капітал яких нижчий за вказаний рівень, дозволено залучати вклади фізичних осіб у межах обсягу залучених вкладів фізичних осіб на дату набирання чинності постанови № 273, тобто на 16 липня 2010 року.

Асоціація українських банків і 10 комерційних банків подали позов до Нацбанку, вимагаючи скасування цієї постанови як такої, що порушує права середніх і малих банків.

Зокрема, АУБ спільно з групою комерційних банків підготували і подали до Окружного адміністративного суду Києва позовну заяву про визнання незаконними і недійсними окремих пунктів зазначеної постанови НБУ.

Наприкінці жовтня на той час перший заступник голови Національного банку України Сергій АРБУЗОВ заявив, що НБУ обстоюватиме свою позицію з приводу вимоги про збільшення мінімального рівня регулятивного капіталу. Основною мотивацією такого рішення він назвав стабільність банківської системи.