Обсяг прямих інвестицій з України у 2010 році склав 679,5 млн. дол.

У 2010 році з України в економіку інших країн світу було спрямовано 679,5 млн. дол. прямих інвестицій.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету статистики.

Згідно з повідомленням, загальний об`єм прямих інвестицій з України в економіку країн світу з урахуванням курсової різниці і втрат капіталу на 1 січня 2011 року склав 6,871 млрд. дол. (наростаючим підсумком з моменту інвестування), у тому числі в країни Європейського Союзу - 6,524 млрд. дол. (94,9% від загального об`єму), у країни СНД - 246,4 млн. дол. (3,6%), в інші країни світу - 100,8 млн. дол. (1,5%).

Прямі інвестиції з України спрямовані в 46 країн світу, в основному на Кіпр (92,3%).

Сума кредитів і позик, наданих українськими резидентами підприємствам прямого інвестування, на 1 січня 2011 року склала 130,9 млн. дол.

Загальний об`єм прямих інвестицій в економіку країн світу, враховуючи залучений капітал, склав 7 млрд. дол. США.