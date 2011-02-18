"Банк Грузії" продав 80% свого дочірнього підрозділу в Україні

"Банк Грузії", провідний комерційний банк в Грузії, закрив операцію з продажу 80% «БГ Банку», свого дочірнього підрозділу в Україні, групі приватних осіб.

Про це УНІАН повідомили в інвестиційній компанії BG Capital, яка виступила організатором операції.

Загальна вартість операції з урахуванням вартості послуг BG Capital склала 9,6 млн. дол. США, з яких 5 млн. дол. сплачено на момент закриття операції, а 4,6 млн. дол. будуть сплачені в 2011 році. Ціна транзакції передбачає оцінення банку на рівні 0,82 капіталу, який станом на 31 січня 2011 р. складав 14,6 млн. дол. Після транзакції "Банк Грузії" збереже 19,4% акцій українського банку. У «БГ Банку» немає боргів перед "Банком Грузії".

Інтереси «Банку Грузії» в Україні представляє компанія BG Capital.

Довідка УНІАН. BG Capital – провідна інвестиційна компанія в Україні, Грузії та Білорусі з центральним офісом у Києві. Компанія надає повний спектр послуг брокерського обслуговування, інвестиційно-банківського супроводу, управління активами. Власником компанії є АТ «Банк Грузії».

«БГ Банк» зареєстрований 26 січня 1994 року і на сьогоднішній день входить в четверту групу (невеликі банки) за класифікацією Нацбанку України.

"Bank of Georgia" (Грузія) володіє 99,395% акцій ВАТ «БГ Банк».