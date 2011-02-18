Податкова готова з березня почати автоматичне відшкодування ПДВ

Податкова служба України готова до переходу в березні ц.р. на автоматичне відшкодування податку на додану вартість.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, про це заявив голова Державної податкової служби (ДПС) Віталій ЗАХАРЧЕНКО під час доповіді В.ЯНУКОВИЧУ про виконання його доручення щодо детінізації економіки в контексті боротьби з корупцією.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив про початок відшкодування ПДВ в автоматичному режимі з 1 березня.

«Для тих компаній, які готові працювати в режимі відкритості й максимальної прозорості, податкові служби готові буквально з 1 березня в автоматичному режимі відшкодовувати ПДВ», – сказав він.

Нагадаємо, Податковий кодекс передбачає застосування штрафних санкцій проти податкових служб за невчасне відшкодування податку на додану вартість.

При введенні автоматичного відшкодування ПДВ повернення коштів відбувається на 23-й день після подання декларації. В іншому разі передбачені штрафні санкції щодо податкових служб.