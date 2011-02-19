Президент призначив Лекаря і Клименка заступниками голови ДПС
12:01, 19 лютого 2011Фінанси
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Сергія ЛЕКАРЯ і Олександра КЛИМЕНКА заступниками голови Державної податкової служби України (ДПС).
Відповідні укази Президента № 221 і №223 розміщені на сайті глави держави.
Разом з тим указом №222 Президент звільнив С.ЛЕКАРЯ з посади заступниками голови Державної податкової адміністрації України.
О.КЛИМЕНКО до цього призначення очолював ДПА в Донецькій області.
Нагадаємо, що в результаті адміністративної реформи Державна податкова адміністрація України реформована в Державну податкову службу України.
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