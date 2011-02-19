Президент призначив Лекаря і Клименка заступниками голови ДПС

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Сергія ЛЕКАРЯ і Олександра КЛИМЕНКА заступниками голови Державної податкової служби України (ДПС).

Відповідні укази Президента № 221 і №223 розміщені на сайті глави держави.

Разом з тим указом №222 Президент звільнив С.ЛЕКАРЯ з посади заступниками голови Державної податкової адміністрації України.

О.КЛИМЕНКО до цього призначення очолював ДПА в Донецькій області.

Нагадаємо, що в результаті адміністративної реформи Державна податкова адміністрація України реформована в Державну податкову службу України.