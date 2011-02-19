ЄС надасть Вірменії 100 млн. євро допомоги

ЄС і Вірменія підписали меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким ЄС надасть 100 млн євро фінансової допомоги.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Передбачається, що із загальної суми 65 млн євро допомоги буде надано у вигляді кредиту, 35 млн - у вигляді гранту.

Програма допомоги містить низку умов, які Вірменія повинна виконати для отримання грошей. Зокрема, йдеться про необхідність вжити низку заходів в сфері управління держборгом, реформування пенсійної системи, внутрішнього фінансового контролю за витрачанням бюджетних коштів.

Перша частина допомоги у 40 млн євро може бути надана відразу після ратифікації Меморандуму й угод про позику і грант парламентом Вірменії.

Друга частина допомоги може бути передана Єревану вже восени цього року.

Глобальна криза серйозно позначилася на економіці Вірменії, ВВП якої скоротився на 14,2% в 2009 році. У 2010 році економіка почала потроху оживати, зростання ВВП становило 4%.

Рада ЄС ухвалила виділення макрофінансової допомоги Вірменії у листопаді 2009 року.