Розпочав роботу проект ЄС з технічної допомоги у модернізації української ГТС

Почав роботу проект технічної допомоги "Підготовчі дослідження модернізації української газотранспортної системи і сховищ" у рамках виконання брюссельської декларації 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у представництві ЄС в Україні.

Цей проект розпочали 18 лютого 2011 року у контексті загальної Європейський Союз-Всесвітній банк, Європейський інвестиційний банк і Європейський банк реконструкції і розвитку ініціативи з модернізації ГТС України (від березня 2009 року).

Проект фінансує Євросоюз у рамках Інвестиційного інструменту програми сусідства. Зокрема, фінансують дослідження екологічного і соціального впливу модернізації української ГТС і підземних сховищ газу, на загальну суму до 2 млн. 650 тис. євро.

Мета проекту - надання допомоги трьом міжнародним фінансовим організаціям у проведенні експертної оцінки, забезпечуючи у такий спосіб підготовку принципів для майбутніх інвестицій в українську газотранспортну систему.

Керівництво проектом від трьох МФО і ЄС здійснюватиме ЄБРР.

Як зазначили під час загальної міжнародної інвестиційної конференції з модернізації газотранспортної системи України ЄС-Україна, що відбулася у березні 2009 року, модернізація української ГТС залишається основним пріоритетом для уряду України і ЄС.

У загальній заяві, яку підписали ЄС, міжнародні фінансові установи (Всесвітній банк, Європейський інвестиційний банк і Європейський банк реконструкції і розвитку) зазначено, що ці установи готові надавати підтримку реформуванню, реструктуризації і модернізації газового сектора України.

Як повідомляв УНІАН, український уряд, Єврокомісія, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і Всесвітній банк (ВБ) 23 березня 2009 року у Брюсселі підписали Загальну декларацію з модернізації газотранспортної системи України (ГТС).

У декларації, зокрема, зазначено, що Європейська комісія, уряд України і кредитори співпрацюватимуть у пошуку можливості створення технічної координаційної групи у складі "Нафтогазу України", яка б відповідала за створення повного бізнес-плану модернізації газотранспортної системи, подальші технічні пропозиції України щодо розкладу і результатів роботи з посилення надійності і ефективності газотранспортної системи, спостерігала за роботами з модернізації, сприяла підписанню угод на фінансування планів з модернізації з міжнародними і українськими кредиторами і можливими донорами.

При цьому Єврокомісія і міжнародні фінансові інститути заявили про готовність надати технічну допомогу для створення такого підрозділу у складі "Нафтогазу України".

Крім того, Єврокомісія розгляне можливість надання допомоги уряду України у практичній реалізації реформ газового ринку.

Водночас, досі ця декларація не виконувалася.