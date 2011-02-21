Нового голову Рахункової палати оберуть у березні

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що новий голова Рахункової палати України буде обраний у березні.

Про це він заявив в інтерв`ю виданню «Бизнес» (№8 від 21 лютого 2011 року).

За словами В.ЛИТВИНА, назріла потреба кардинального оновлення і розширення функцій Рахункової палати.

«Крім того, закінчився термін повноважень голови РП, тривалий час немає заступника голови, не зайняті інші ключові посади», - сказав він.

За словами спікера парламенту, існують різні погляди на кандидатури, і, оскільки голосування за керівника Рахункової палати здійснюється бюлетенями, необхідно знайти розумний компроміс. «Поки що цілком очевидно: ні за жодну з обговорюваних у кулуарах кандидатур не буде віддано 226 бюлетенів. Думаю, наступні тиждень-другий у нас підуть саме на консультації з цього питання. І на початку березня ми маємо закрити тему, оскільки затягувати далі просто непристойно», - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, наскільки реально віддати посаду голови Рахункової палати опозиції, В.ЛИТВИН зазначив, що новий керівник Рахункової палати має бути людиною, котра знає тему, знає країну, економіку і яка достатньо авторитетна. «Адже не можна змусити себе поважати тільки тому, що стукатимеш кулаком по столу і вказуватимеш на недоліки. Треба, щоб переконливість документів підкріплювалася переконливістю особи. В ідеалі, ця посада має бути інструментом опозиції. Але наші ідеали стикаються із суворою реальністю», - сказав він.

В.ЛИТВИН зазначив, що керівник Рахункової палати затверджується на сім років, тоді як влада змінюється частіше. «Й іноді важко зрозуміти, де влада, а де опозиція. Отож, це має бути просто знакова особа. Опозиція ж повинна демонструвати свою компетентність і більшою мірою апелювати не до влади, а до суспільства, щоб воно бачило, де правда, і вимагало від влади необхідних для країни рішень», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН. 11 грудня 2010 року закінчився семирічний термін перебування на посаді голови Рахункової палати Валентина СИМОНЕНКА, який удруге був призначений на цю посаду постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2003 року.

Відповідно до вимог пункту 16 статті 85 Конституції України, призначення на посади і звільнення з посад голови та інших членів Рахункової палати відноситься до повноважень Верховної Ради, а статтею 10 Закону «Про Рахункову палату» визначено, що голова Рахункової палати призначається на посаду Верховною Радою за поданням голови ВР терміном на 7 років.