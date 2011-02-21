Операції з коррахунками з банком «Надра» мають здійснюватися тільки за підписом Жуковської - НБУ

Генеральний департамент банківського нагляду Національного банку України (НБУ) у своєму листі до комерційних банків підкреслює, що усі операції з кореспондентськими рахунками з банком "Надра" мають бути засвідчені підписом тимчасового адміністратора банку Валентини ЖУКОВСЬКОЇ.

"Банки-кореспонденти, які мають кореспондентські стосунки з банком (Надра - УНІАН) повинні здійснювати операції по кореспондентських рахунках виключно за підписом тимчасового адміністратора Жуковської Валентини Борисівни", - йдеться у листі НБУ 47-112/844 від 18 лютого 2011 року, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України продовжив роботу тимчасової адміністрації у банку "Надра" за 5 днів до набуття чинності закону, який надає йому таке право.

Згідно з офіційним повідомленням, постанова НБУ про продовження тимчасової адміністрації у банку прийнята 11 лютого 2011 року, тоді як відповідні норми Закону "Про банки і банківську діяльність" набули чинності 16 лютого 2011 року.

11 лютого 2011 року закінчився дворічний термін роботи тимчасової адміністрації у банку "Надра". На той момент Закон "Про банки і банківську діяльність" визначав, що НБУ має право вводити тимчасову адміністрацію на строк до одного року і подовжувати її для системотворних банків на строк до одного року, тобто максимально можливий термін роботи тимчасової адміністрації у банку може складати не більше 24 місяців.

Як повідомляють сьогодні ЗМІ, минулої п'ятниці акціонер банку "Надра" кіпрська компанія Manmade Enterprises Ltd, яка володіє 30,7406% банка, оскаржила в Окружному адміністративному суді Києва законність постанови НБУ про продовження роботи тимчасової адміністрації, вимагаючи повернення 60 млн. дол. кредиту.

Довідка УНІАН. Банк "Надра" почав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 січня 2011 року складали 22,908 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 24,547 млрд. грн., зобов'язання - 22,428 млрд. грн. власний капітал - 479,434 млн. грн., статутний капітал - 390,363 млн. грн.

Банк "Надра" у 2010 році отримав прибуток 4,74 млн. грн. проти збитку 1,36 млрд. грн. у 2009 році.

Акціонерами банку є компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).