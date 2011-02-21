Експерт: на поточному тижні пара євро/долар буде в рамках 1.3400-1.3800

На поточному тижні (21-25 лютого 2011 року) варто чекати руху пари євро/долар у рамках 1.3400-1.3800, пари фунт/долар - 1.6050-1.6450. Долар/ієна рухатиметься в межах 82.50-84.50. Долар/франк ризикує опуститися до 0,9250, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як зазначають аналітики, поточний тиждень не обіцяє великої кількості економічних даних, проте рівень важливості намічених до випуску новин буде дуже високим. Так, у Німеччині, Великобританії і США будуть опубліковані цифри щодо ВВП. Окрім цього Сполучені Штати порадують учасників ринку такими показниками, як індикатор споживчої упевненості, індекс виробничої активності від ФРС-Річмонда, зміна об'єму замовлень на товари довгострокового користування, індикатор упевненості від університету Мічігану та даними щодо житлового сектора. Очікують, що велика частина американських даних продемонструє позитивну динаміку. У Канаді запланована публікація даних щодо зміни об'єму обороту роздрібної торгівлі.

Що стосується європейського континенту, то тут варто чекати релізу індексів PMI відразу щодо кількох країн, індикатора умов ділового середовища від IFO щодо Німеччини, індикатора споживчої упевненості і зміна об'єму агрегату М3 грошової маси єврозони. Великобританія опублікує протокол останнього засідання Банку Англії.

Як підкреслюють аналітики FOREX CLUB в Україні, окрім економічних новин учасникам ринку не варто забувати і про політичні баталії. Ситуація, що склалася зараз на Близькому Сході, також може внести свої корективи у розстановку сил на валютному ринку.