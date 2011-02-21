«ПриватБанк» розраховує завершити 2011 рік з прибутком понад 1,5 млрд. грн.

КБ "Приватбанк" очікує, що за підсумками 2011 року його прибуток перевищить 1,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова правління КБ "Приватбанк" Олександр ДУБІЛЕТ.

"Ми очікуємо прибуток не гірший, ніж у 2010 році. Напевно, це буде понад 1,5 млрд. грн."., - сказав О.ДУБІЛЕТ.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ "Приватбанк" (м. Дніпропетровськ) засноване у 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 січня 2011 року складали 113,437 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 101,855 млрд. грн., зобов'язання - 101,557 млрд. грн., статутний капітал - 8,860 млрд. грн., власний капітал - 11,880 млрд. грн.

"Приватбанк" у 2010 році збільшив чистий прибуток на 30% -до 1,37 млрд. грн.

Основними акціонерами "Приватбанку" є Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ - 49,1535% акцій і Геннадій БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.