Українська банківська система у січні скоротила збиток майже у 100 разів

Українська банківська система у січні 2011 року порівняно з січнем 2010 року скоротила збиток майже у 100 разів - до 5,189 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

"Прибутки банків порівняно з відповідним періодом 2010 року збільшилися на 1,7% і склали 11,2 млрд. грн. Витрати банків скоротилися на 2,7% і склали 11,2 млрд. грн."., - сказано у повідомленні.

За даними НБУ, прибуткова частина на 80,7% забезпечується за рахунок процентних прибутків, на 10,1% -за рахунок комісійних прибутків.

Найбільшими витратними статтями банків є процентні витрати - 44,9%, інші операційні витрати - 21,2%, загальні адміністративні витрати - 20,1%.

Як повідомляв УНІАН, на 1 лютого 2011 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стані ліквідації - 18 банків.

Довідка УНІАН. Українська банківська система у 2010 році скоротила збиток майже у 3 рази - до 13,027 млрд. грн.