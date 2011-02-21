Міжбанк: торги доларом на ТОМ’є закрилися котируваннями 7,9485/7,9540 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США на ТОМ’є відкрилися котируваннями 7,9530/7,9590, на 12:00 ціни знизилися до 7,9525/7,9575. На момент закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9485/7,9540 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2724/0,2727, на 12:00 ціни підвищилися - 0,2726/0,2728. На момент закриття ціни встановилися на рівні 0,2726/0,2727.

У Росії курс долар-рубль на ТОМ’є знизився, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 29,1600 (-0,0174).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3665/1,3725.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8755/10,8860, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,8680/10,8810. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH встановилися на рівні 10,8680/10,8815.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого в США святкують День президентів, у зв`язку з цим торги щодо американської валюти проходили традиційно зі зниженою активністю, а операції були можливі тільки валютуванням ТОМ.