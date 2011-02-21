Україна заборгувала своїм громадянам 130 млрд. грн. за рішеннями судів

На сьогоднішній день заборгованість України перед громадянами за судовими рішеннями становить 130 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу в Києві заявила Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Валерія ЛУТКОВСЬКА.

«На сьогоднішній день, згідно даних Міністерства соціальної політики, порядок цієї заборгованості складає 130 млрд. грн. перед громадянами України», - сказала вона.

При цьому В.ЛУТКОВСЬКА зауважила, що уряд передбачає, що найближчим часом буде скасовано закон про мораторій на примусову реалізацію майна державних підприємств, в тому числі паливно-енергетичного комплексу, що дозволить в певній мірі скоротити вказану заборгованість.

В той же час В.ЛУТКОВСЬКА висловила сподівання, що найближчим часом урядом буде напрацьовано методологію з ліквідації заборгованості за рішенням судів на користь громадян. «Ми передбачаємо, що протягом півроку всі особи, які мають на руках невиконані рішення національних судів, повернуті без виконання чи неприйняті Державною виконавчою службою, вони мають бути знову надані Державній виконавчій службі і вона узагальнить цю інформацію, і Кабінет міністрів спланує порядок погашення цієї заборгованості», - зазначила вона.