Visa Int. і "ПриватБанк" презентували послугу моментальних грошових переказів

Visa Int. і КБ «ПриватБанк» презентували нову послугу моментальних грошових переказів між картами Visa.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції, присвяченій презентації послуги, відбувся перший у світі переказ коштів, який був здійснений між картами Visa, випущеними "ПриватБанком" і його дочірнім російським банком "МоскомПриватБанк".

«Це достатньо великий технологічний прорив, оскільки гроші зараховуються впродовж декількох хвилин», - зазначив голова правління "ПриватБанку" Олександр ДУБІЛЕТ.

Він повідомив, що нова послуга дозволяє утримувачам карт Visa-ПриватБанк за декілька хвилин відправляти і одержувати грошові перекази на карти Visa як усередині країни, так і за кордон. Цілодобовий доступ клієнтів до послуги забезпечується більш ніж у 10 тис. банкоматах і платіжних терміналах "ПриватБанку" в Україні, Росії, Грузії, Латвії й інших країнах, мережі Інтернет, а також за допомогою мобільного і соціального банкінгу.

У свою чергу, керівник представництва Visa в Україні Світлана ГЕОРБЕЛІДЗЕ зазначила, що запуск послуги моментальних грошових переказів Visa відповідає потребам ринку в здійсненні грошових переказів, миттєвої оплати різних рахунків й інших платежів між фізичними особами, які здійснюються між Росією і Україною.

За інформацією О.ДУБІЛЕТА, вартість послуги становить 2 дол. США + 1% від суми переказу. Ліміт на разовий переказ коштів становить 2,5 тис. дол. США, при цьому на місяць не більш як 10 тис. дол.

«Це конкурентна ціна. Вона трохи нижча за ціни конкурентів, що надають послуги грошових переказів», - зазначив О.ДУБІЛЕТ.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засноване в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 січня 2011 року становили 113,437 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 101,855 млрд. грн., зобов`язання - 101,557 млрд. грн., статутний капітал - 8,860 млрд. грн., власний капітал - 11,880 млрд. грн.

«ПриватБанк» в 2010 році збільшив чистий прибуток на 30% - до 1,37 млрд. грн.

Основними акціонерами «ПриватБанку» є Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ - 49,1535% акцій і Геннадій БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.

Visa є глобальною платіжною системою, яка забезпечує доступ утримувачам карт, торгово-сервісним підприємствам, фінансовим і урядовим установам у більш ніж 200 країнах світу до швидкої, безпечної і надійної мережі електронних платежів. Електронні платежі здійснюються за допомогою глобальної інноваційної процесингової системи VisaNet.