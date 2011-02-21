Нацбанк: у лютому на міжбанку попит на валюту перевищує її пропозицію

У лютому на міжбанківському валютному ринку спостерігається перевищення попиту на валюту над її пропозицією.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

«З початку лютого зберігаються чисті надходження іноземної валюти від нерезидентів, зокрема по експортно-імпортних операціях і зовнішніх запозиченнях. Водночас, на міжбанківському ринку України попит на іноземну валюту перевищує її пропозицію», - йдеться в повідомленні.

При цьому вказується, що в цих умовах Нацбанк продовжує здійснювати інтервенції як із продажу, так і з купівлі іноземної валюти.

За інформацією НБУ, з початку місяця коливання гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку залишалися незначними. У готівковому сегменті гривня зміцнилася - за операціями продажу доларів США на 0,17%, до 7,9662 грн./дол. США. Офіційний курс гривні до долара США з початку лютого майже не змінився. Щодо ж євро гривня за офіційним курсом зміцнилася на 1,07%, до 10,7689 грн./євро, а щодо російського рубля - знецінилася на 1,47%, до 2,7156 грн./10 рублів.