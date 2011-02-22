Долар зміцнюється, євро - втрачає позиції

Курс долара за підсумками валютних торгів понеділка, 21 лютого, підвищився щодо євро на тлі політичної ситуації на Близькому Сході.

Курс євро за підсумками торгів знизився до 1,3675 долара за євро проти 1,3686 долара за євро днем раніше.

Американська валюта трохи зросла в ціні щодо ієни - до 83,11 ієни за долар проти 83,10 ієни за долар у п`ятницю.

Загалом, курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США зміцнився до 77,74 пункту проти 77,63 пункту днем раніше.

Протягом торгів понеділка євро одержав тимчасову підтримку від сильних статистичних даних по єврозоні і Німеччині. Зокрема, композитний індекс ділової активності для 17 країн єврозони зріс у лютому 2011 року до максимальної з липня 2006 року відмітки в 58,4 пункту з 57 пунктів в січні, а індекс ділового клімату в Німеччині збільшився до максимального значення показника з моменту об`єднання НДР і ФРН у 1990 році в 111,2 пункту із значення в 110,3 пункту місяцем раніше, передає РІА "Новини".

Масові народні протести в останні тижні охопили ряд арабських держав і призвели до падіння правлячих режимів в Єгипті та Тунісі. В даний час безлади також продовжуються в Лівії, Йемені і Бахрейні. Антиурядові виступи пройшли також в Алжирі, Іраку, Йорданії.