До КС надійшло подання депутатів щодо конституційності закону про держбюджет-2011
До Конституційного Суду України надійшло подання 54 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону "Про Державний бюджет України на 2011 рік" від 23 грудня 2010 року.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі КС.
Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.
Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2010 року Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет України на 2011 рік.
Ухваленим документом передбачено визначити доходи держбюджету на 2011 рік у сумі 281.464.879,4 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду державного бюджету України - у сумі 238.581.192,9 тис. грн. та доходи спеціального фонду державного бюджету України - у сумі 42.883.686,5 тис. грн., згідно з додатком №1 до цього Закону.
Передбачено затвердити видатки державного бюджету України на 2011 рік у сумі 321.948.850,3 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду державного бюджету України - у сумі 279.127.019,8 тис. грн. та видатки спеціального фонду державного бюджету України - у сумі 42.821.830,5 тис. грн.