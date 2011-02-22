Долар на міжбанку продовжив падіння

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зниженням котирувань – 7,9515/7,9550 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися до 0,2713/0,2716 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,7705/10,7770 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3547/1,3549 дол./євро (понеділок, 21 лютого, – 1,3678/1,3680 дол./євро).

У понеділок, 21 лютого, Національний банк України на ринок не виходив.

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку 21 лютого становив 154,2 млн. дол. (в еквіваленті), що на 248 млн. дол. менше, ніж за попередній день торгів. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Із загального обсягу сума продажу доларів становила 62,3 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого на українському міжбанку торги доларом США на ТОМ’і відкрилися котируваннями 7,9530/7,9590, на 12:00 ціни знизилися до 7,9525/7,9575. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9485/7,9540 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2724/0,2727, на 12:00 ціни підвищилися - 0,2726/0,2728. На час закриття ціни встановилися на рівні 0,2726/0,2727.

У Росії курс долар-рубль на ТОМ’і знизився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 29,1600 (-0,0174).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3665/1,3725.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8755/10,8860, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,8680/10,8810. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH встановилися на рівні 10,8680/10,8815.