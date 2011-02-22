Міжбанк: торги доларом США відкрилися триваючим зниженням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зниженням котирувань – 7,9515/7,9550 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися до 0,2713/0,2716 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,7705/10,7770 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3547/1,3549 дол./євро (понеділок, 21 лютого, – 1,3678/1,3680 дол./євро).

У понеділок, 21 лютого, Національний банк України на ринок не виходив.