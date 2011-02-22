Європейська Бізнес Асоціація позитивно оцінює Податковий кодекс України
Європейська Бізнес Асоціація позитивно оцінює прийнятий Податковий кодекс України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова ЄБА Томаш ФІАЛА сьогодні під час зустрічі представників асоціації з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.
«Його (Податкового кодексу – УНІАН) кінцева версія дуже позитивна», - відзначив Т.ФІАЛА.
Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2010 року Верховна Рада прийняла в новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА.
3 грудня 2010 року В.Янукович підписав кодекс.
Віце-прем`єр-міністр України – міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО вважає за доцільне вносити зміни до Податкового кодексу в травні – за підсумками першого кварталу.
Довідка УНІАН. Європейська Бізнес Асоціація (European Business Association (EBA)) – неприбуткова організація, що об`єднує більше 750 іноземних і вітчизняних компаній, які працюють в Україні.
Європейська Бізнес Асоціація була створена в 1999 році за ініціативою Європейської комісії.