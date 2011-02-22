Експерт: сьогодні курс долара знизиться проти основних конкурентів

Аналітики FOREX CLUB в Україні прогнозують, що на торгах у вівторок, 22 лютого, курс американського долара знизиться проти основних конкурентів. Євро може зрости до 1,3750, фунт - до 1,6300.

Як відзначають аналітики, учасникам ринку сьогодні варто, в першу чергу, відстежити новини з Північної Америки. Зокрема, в Канаді будуть опубліковані дані про об`єми обігу роздрібної торгівлі, а в США - індикатор споживчої впевненості та індекс виробничої активності від ФРС-Річмонда.

Після затишшя, що спостерігалося у понеділок, у вівторок варто очікувати енергійніших рухів з боку основних валютних пар, вважають аналітики FOREX CLUB в Україні.