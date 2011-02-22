Європейська економічна палата розпочинає в Україні сертифікацію за європейськими стандартами

Європейська економічна палата торгівлі, комерції і промисловості розпочинає в Україні сертифікацію за європейськими стандартами.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив директор департаменту розвитку Європейської економічної палати Ігор ШОЛОХОВ.

«Оскільки метою України є вступ до Європейського Союзу, виникає гостра необхідність приведення якості товарів і послуг до європейського рівня», - відзначив він.

За словами І.ШОЛОХОВА, сертифікація є добровільною і проводиться для «тих підприємств, які планують активно розвиватися в майбутньому». «Стандарти зареєстровані в управлінні гармонізації внутрішнього ринку ЄС, реєстр є власністю Європейської економічної палати», - повідомив І.ШОЛОХОВ.

Пройшовши сертифікацію, підприємства отримують можливість використовувати символіку Європейської економічної палати. Кількість сертифікатів обмежена, тому вони видаються лише підприємствам з інноваційним характером, які дотримуються правил Європейської якості і підтримують відповідний рівень стандарту обслуговування. Сертифікат видається терміном на 1 рік.

Віце-президент ЄЕП в Україні Михайло ХАЛМУРАДОВ відзначив, що дані сертифікати якості відрізняються від своїх аналогів тим, що «далі відбувається за цими стандартами» у зв`язку з комплексністю оцінювання рівня якості на підприємствах на кожному етапі виробництва. «Це процес переробки сировини, під час виробництва, під час підготовки до реалізації, це маркетингова стадія підприємств, це продажна стадія підприємств…», - сказав він. Такі стандарти якості, наголосив віце-президент палати, мають стати показовими для покупців.

М.ХАЛМУРАДОВ також повідомив, що фахівці Європейської економічної палати розробили низку нових стандартів, зокрема, європейський стандарт вин, музейний стандарт, стандарт кемпінгу, які також запроваджуватимуться на добровільних засадах.

Окрім того, відзначив М.ХАЛМУРАДОВ, сертифікати видаватимуться безкоштовно, проте для їх отримання на підприємстві має провести аудит консалтингова компанія, відібрана на конкурсних засадах.

Заступник голови Державної служби туризму і курортів Дмитро ЗАРУБА, у свою чергу, відзначив необхідність наявності певного рівня якості для європейських туристів, зокрема, це стосується готелів: «Думаю, що він дасть стимулювання рівня сервісу в готелях, ресторанах, тому що, на жаль, під час підготовки до Євро-2012 це питання стоїть у нас особливо гостро. Необхідно саме підтвердження для європейських туристів рівня обслуговування».