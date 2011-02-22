Іноземним компаніям з початку року відшкодовано близько 1 млрд. грн. ПДВ

За останніми даними, податкова служба з початку року відшкодувала іноземним компаніям близько 1 млрд. грн. податку на додану вартість (ПДВ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Віталій ЗАХАРЧЕНКО сьогодні під час зустрічі прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з представниками Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА)

«Цього року ми відшкодування віддали 3,1 мільярда гривень за поточний період на 18 число (лютого – УНІАН). Одна третина рівно – це те, що було відшкодоване європейцям», – сказав В.ЗАХАРЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у січні ц.р. сума відшкодованого ПДВ становила 2,7 млрд. грн.