Іноземним компаніям з початку року відшкодовано близько 1 млрд. грн. ПДВ
14:31, 22 лютого 2011Фінанси
0
За останніми даними, податкова служба з початку року відшкодувала іноземним компаніям близько 1 млрд. грн. податку на додану вартість (ПДВ).
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Віталій ЗАХАРЧЕНКО сьогодні під час зустрічі прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з представниками Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА)
«Цього року ми відшкодування віддали 3,1 мільярда гривень за поточний період на 18 число (лютого – УНІАН). Одна третина рівно – це те, що було відшкодоване європейцям», – сказав В.ЗАХАРЧЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, у січні ц.р. сума відшкодованого ПДВ становила 2,7 млрд. грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter