ЄІБ може надати країнам Середземномор’я до 6 млрд. євро кредитів

Брюсель. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) до 2013 року може надати країнам Середземномор`я до 6 млрд. євро кредитів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на щорічній прес-конференції президент ЄІБ Філіп МЕЙСТАДТ.

За його словами, ця сума може бути надана у разі, якщо Європарламент і Рада ЄС дадуть банку мандат на розширення його кредитування країн Середземномор`я.

На сьогодні мандат на кредитування країн Середземномор`я на 2007-2013 роки, отриманий від Ради ЄС і Європарламенту, складає 8,7 млрд. євро.

"Це означає, що ми маємо гарантію політичних ризиків", - зазначив Ф.МЕЙСТАДТ.

При цьому, за його словами, від цієї суми, з урахуванням вже наданих кредитів, залишилося 2,8 млрд. євро, які банк може видати в кредит впродовж 2011-2013 років.

Ще 1 млрд. євро може бути доданий після того, як Європарламент і Рада ЄС погодять розширення мандату на надання кредитів країнам Середземномор`я.

Крім того, за словами президента ЄІБ, додаткові 1,2 млрд. євро країни Середземномор`я можуть отримати у рамках розширення кредитування проектів у сфері енергоефективності і зниження викидів СО2 в атмосферу. Ще 200-300 млн. євро - у випадку, якщо ЄІБ отримає дозвіл використовувати на кредити частину раніше виданих в кредит і повернених кредиторами коштів.

"Таким чином, близько 6 млрд. євро в цілому ми можемо надати країнам Середземномор`я, і у тому числі країнам, у яких почалися демократичні перетворення", - заявив Ф.МЕЙСТАДТ.