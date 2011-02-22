Термін відшкодування ПДВ скоротять до 28 днів?
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від уряду та керівництва Державної податкової служби скоротити термін відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) для сумлінних платників податків з 74 до 28 днів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Комітету з економічних реформ сьогодні у Києві.
Глава держави підкреслив, що серед пріоритетів 2011 року повинно стати повноцінне впровадження нового Податкового кодексу та реформування самої податкової служби.
«Нагадаю, останнє було моєю категоричною вимогою при підписанні кодексу. У цьому контексті показовим буде вирішення проблеми бюджетного відшкодування ПДВ. Ставлю завдання, щоб термін такого відшкодування для сумлінних платників податків скоротився із 74 до 28 днів», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.