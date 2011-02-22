Україна та Японія створять Центр знань

Україна і Японія створять Центр знань для впровадження інноваційних технологій управління фінансовими проектами.

Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії зі ЗМІ і зв'язків з громадськістю Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, в ході свого візиту в Японію міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО провів офіційну зустріч з міністром фінансів Японії Йосіхідо НОДА і обговорив можливості впровадження в Україні інноваційних технологій розвитку системи державних фінансів, інвестиційних проектів і програм, а також проінформував японську сторону про хід економічних реформ в Україні.

Під час візиту обговорювали механізм співпраці двох міністерств з метою обміну досвідом у сфері управління і модернізації державних фінансів і впровадження адміністративної реформи.

Зокрема, Й.НОДА підтримав ініціативу Ф.ЯРОШЕНКА щодо створення в Україні Центру знань для впровадження інноваційних технологій управління фінансовими проектами на базі передових японських наукових розробок.