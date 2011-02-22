Рахункова палата хоче контролювати місцеві бюджети

Рахункова палата України виступає за надання їй права контролю бюджетів місцевих органів влади, а саме - за виконанням місцевих бюджетів у частині делегованих державою повноважень.

Про це йдеться у прес-релізі Рахункової палати, переданому УНІАН.

Свою позицію Рахункова палата пояснює тим, що місцева влада разом з власними повноваженнями реалізує делеговані державою повноваження у сфері держуправління, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури і спорту і так далі Для цього держава передає місцевим органам влади бюджетні ресурси у вигляді закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податків і зборів, а також трансфертів з державного бюджету. У 2010 році такі ресурси в місцевих бюджетах складали понад 85% від загальної суми отриманих ними прибутків.

"Рахункова палата вважає правомірним і доцільним додатково врегулювати вказане законодавче поле і доповнити ч. 1 ст. 110 Бюджетного кодексу України в редакції від 8 липня 2010 року № 2456 положенням щодо повноважень Рахункової палати здійснювати незалежний фінансовий контроль за використанням коштів місцевих бюджетів на здійснення витрат, які визначені функціями держави і передані на виконання Автономній Республіці Крим і місцевому самоврядуванню", - сказано у прес-релізі.

Рахункова палата констатує, що сьогодні в Україні такий масштабний контроль здійснюють тільки органи Державної контрольно-ревізійної служби, які представляють виконавчу владу. Служби внутрішнього аудиту на рівні місцевого самоврядування не створені. Крім того, Рахункова палата заявляє, що "в Міністерстві фінансів України є позиція щодо недопущення Рахункової палати до здійснення незалежного аудиту місцевих бюджетів".