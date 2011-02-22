Сума невідшкодованого ПДВ на кінець 2010 року становила 0,9 млрд. грн.

На кінець 2010 року сума невідшкодованого податку на додану вартість (ПДВ) становила 0,9 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Комітету з економічних реформ повідомив перший заступник міністра фінансів Анатолій М’ЯРКОВСЬКИЙ.

«На кінець року простроченого невідшкодованого ПДВ було 0,9 млрд. грн.», - відзначив він.

За його словами, в першому кварталі 2011 року буде завершено процес з відшкодування простроченої заборгованості з ПДВ, а також впроваджено нормативну базу з автоматичного відшкодування податку.

Також міністерство передбачає можливість ввести ризикоорієнтовану методику перевірок малого бізнесу, повідомив А.М’ЯРКОВСЬКИЙ.