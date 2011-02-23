Кабмін схвалив звіт про виконання держбюджету-2010 із дефіцитом понад 64 млрд.грн.

Кабінет міністрів схвалив звіт про виконання Державного бюджету України за 2010 рік з доходами у сумі 240 млрд. 615,2 млн. грн, видатками – 303 млрд. 588,7 млн. грн., дефіцитом – 64 млрд. 265,5 млн. грн.

Відповідне розпорядження №131 від 14 лютого розміщене на сайті уряду.

Згідно з документом, за 2010 рік обсяг повернення кредитів становив 3 млрд. 427 млн. грн, надання кредитів – 4 млрд. 719 млн. грн.

Схвалений звіт має бути поданий до Верховної Ради, Рахункової палати і Президентові України.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства фінансів дефіцит майже 64,266 млрд. грн., в 1,8 рази більший, ніж у 2009 році. Цей дефіцит на 52% або на 18,578 млрд. грн. перевищив показник граничного дефіциту, який був встановлений Законом «Про Державний бюджет України на 2010 рік».

Разом з тим у Мінфіні наголошують, що згідно зі статтями 25 і 75 цього Закону уряд мав право збільшувати граничний показник дефіциту на суму випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для погашення простроченої заборгованості з відшкодування ПДВ минулих років і на поповнення статутного фонду Державної іпотечної установи України (ДІУ) відповідно.

Випуск ОВДП для погашення простроченої заборгованості минулих років із відшкодування ПДВ у 2010 році становив 16,436 млрд. грн., а для поповнення статутного фонду ДІУ - 2 млрд. грн.

З урахуванням корекції відповідно до статей 25 і 75 Закону про Державний бюджет на 2010 рік граничний показник дефіциту бюджету дорівнював 72,531 млрд. грн.