В Україні інфляція за дві декади лютого становила близько 0,6%

В Україні інфляція за перші дві декади лютого становила близько 0,6%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні Кабінету міністрів.

При цьому він підкреслив, що такий показник інфляції є найменшим показником порівняно з минулими роками.

«Це найменший показник за всі роки нашого існування. Підкреслюю, найменший показник», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він повідомив, що на хліб і крупи за цей період ціни зросли на 0,3%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в січні 2011 року, порівняно з груднем 2010 року, становила 1%, у січні 2011 року, порівняно з січнем 2010 року – 8,2%.

16 лютого на брифінгу перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі України Вадим КОПИЛОВ заявив, що Мінекономрозвитку прогнозує, що в лютому ц.р. рівень інфляції в Україні буде значно нижчий січневого показника.