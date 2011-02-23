Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9480/7,9540 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,9480/7,9540 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2722/0,2725, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,9030/10,9135.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3711/1,3713 (вівторок – 1,3547/49).

У вівторок, 22 лютого, Нацбанк на ринок не виходив.