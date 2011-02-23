Загроза другої хвилі кризи для України не подолана - Порошенко

Голова ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО вважає, що загроза другої хвилі кризи для України не подолана.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ПОРОШЕНКО сказав в ефірі одного з вінницьких телеканалів.

На його думку, сьогодні саме інвестиції мають бути тим стимулюючим чинником, над чим необхідно працювати. «Я думаю, що той досвід вивчення залучення інвестицій, який на сьогодні існує в світі, починаючи від Китаю, Індонезії і закінчуючи певними країнами Європи, нам просто потрібно вивчити, і не потрібно винаходити велосипед, думаючи, що, «закручуючи гайки», підвищуючи тиск на бізнес в той чи інший спосіб, можна таким чином збільшити надходження до бюджету. Це буде прямо протилежним. Тому я переконаний, що загроза другої хвилі кризи для України не подолана», - пояснив П.ПОРОШЕНКО.

Він вважає, що Україна повинна бути готова до цієї хвилі кризи. «Україна повинна створити резерви, Україна повинна стимулювати економіку і вийти на більш диверсифіковану структуру експорту, коли доля більше 45 мільйонів громадян не залежатиме від одного показника - ціни на метал», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він також наполягає на створенні привабливих умов для залучення інвестицій, оскільки це дозволить Україні розвиватися.

«Інвестиціям необхідно створити привабливі умови, оскільки інвестиції - це надходження до бюджету, новітні технології, нові робочі місця, більш кваліфікована праця, рівень розвитку науки, рівень замовлення освіти, інша медицина - це інша країна», - сказав П.ПОРОШЕНКО.