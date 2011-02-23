Попов: у 2010 році «відновлено економічне зростання Києва»

У 2010 році відновлено економічне зростання Києва. Про це заявив сьогодні на Колегії голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Так, за 2010 рік до Зведеного бюджету України у Києві надійшло 140,3 млрд. грн., що більше на 7,4%, ніж у 2009 році. Доходи загального та спеціального фонду бюджету столиці (без урахування субвенцій) за 2010 рік склали 14 813,9 млн. грн., що на 6,2% більше відповідного показника 2009 року. При цьому доходи загального фонду бюджету міста зросли на 7,9% та становили 12 851,2 млн. грн., а доходи спеціального фонду скоротились на 3,7% та становили 1 962,7 млн. грн.

Фінансовий результат Києва за одинадцять місяців 2010 року склав 26,86 млрд. грн. прибутку, що становить 54,1% загального результату в Україні (у відповідному періоді 2009 року загальний фінансовий результат мав від’ємне значення і становив 7 518,9 млн. грн.).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості підприємств міста становила 57,5%, отримано 55 млрд. грн. прибутку, що на 38,3% більше, ніж за 11 місяців 2009 року. Загалом частка Києва становить 42,1% від загального обсягу фінансового результату прибуткових підприємств в Україні.

Так, обсяг промислового виробництва у 2010 році зріс на 4,1%, роздрібного товарообороту – на 6,9%.

Також зафіксовано зростання реальної заробітної плати на 5,2% - до 3341 грн.