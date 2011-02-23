Хомутинник: законопроект про реформування податкової служби подадуть до парламенту в І кварталі

Законопроект про реформування податкової служби має бути поданий у Верховну Раду України ще в першому кварталі цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час «круглого столу» голова Комітету Верховної Ради з питань податкової і митної політики Віталій ХОМУТИННИК.

За його словами, планується, що в законопроекті буде передбачено скорочення кількості працівників податкової служби, а також буде змінена структура цього відомства.

Крім того, за словами депутата, до кінця першого півріччя 2011 року планується прийняти зміни до Податкового кодексу.

Профільний комітет має намір об`єднати в єдиний законопроект всі пропозиції, що вже надійшли, від народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2010 року Верховна Рада прийняла в новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА.

3 грудня 2010 року В.ЯНУКОВИЧ підписав кодекс.

Віце-прем`єр-міністр України – міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО вважає за доцільне вносити зміни до Податкового кодексу в травні – за підсумками першого кварталу.