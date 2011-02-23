Ріст роздрібної торгівлі у Польщі сповільнився удвічі
15:57, 23 лютого 2011Фінанси
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Роздрібна торгівля в Польщі, найбільшій економіці Східної Європи, у січні в річному розрахунку виросла на 5,8% після 12% росту в грудні.
Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, про це повідомили в Головному управлінні статистики (GUS).
При цьому аналітики прогнозували ріст роздрібної торгівлі рік до року на 8,5%.
GUS повідомив, що в місячному розрахунку роздрібна торгівля знизилася на 28,6%, при прогнозі аналітиків 26,9%.
Реальний ріст торгівлі в річному розрахунку склав 2,1%.
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