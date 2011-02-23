Ріст роздрібної торгівлі у Польщі сповільнився удвічі

Роздрібна торгівля в Польщі, найбільшій економіці Східної Європи, у січні в річному розрахунку виросла на 5,8% після 12% росту в грудні.

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, про це повідомили в Головному управлінні статистики (GUS).

При цьому аналітики прогнозували ріст роздрібної торгівлі рік до року на 8,5%.

GUS повідомив, що в місячному розрахунку роздрібна торгівля знизилася на 28,6%, при прогнозі аналітиків 26,9%.

Реальний ріст торгівлі в річному розрахунку склав 2,1%.