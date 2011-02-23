Суд задовольнив апеляцію НБУ щодо розміру регулятивного капіталу банків

Суд задовольнив апеляцію Національного банку України з приводу постанови №273.

Про це сказано в прес-релізі Асоціації українських банків (АУБ), переданому УНІАН.

"22 лютого 2011 року Київський апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу Національного банку України і скасував постанову Окружного адміністративного суду Києва від 7 грудня 2010 року, залишивши в силі постанову №273 Національного банку України" - йдеться у прес-релізі.

У повідомленні вказують, що, за словами учасників процесу, засідання суду пройшло з порушеннями чинного законодавства.

Президент АУБ Олександр СУГОНЯКО упевнений, що у рамках нещодавно прийнятих норм у банківському законодавстві постанова НБУ №273 повинна бути змінена, але для цього потрібен час. За його словами, проблематичним для банків залишається п.6 постанови, яким НБУ забороняє банкам з меншим розміром регулятивного капіталу залучати додаткові вклади (депозити) від фізичних осіб.

"Після отримання повного тексту рішення Київського апеляційного адміністративного суду і вивчивши усі аспекти справи, Асоціація українських банків і банки визначатимуться щодо оскарження його у вищій інстанції", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого О.СУГОНЯКО заявив УНІАН, що АУБ готова до переговорів з Національним банком України про можливе припинення судових розглядів з приводу постанови регулятора №273.

Довідка УНІАН. Нацбанк України своєю постановою №273 від 6 липня 2010 року зобов`язав банки до 1 січня 2012 року збільшити розмір регулятивного капіталу до рівня не нижче 120 млн. грн. Банкам, у яких регулятивний капітал нижчий від вказаного рівня, дозволено залучати вклади фізичних осіб в межах об`єму залучених вкладів фізичних осіб на дату набуття чинності постанови № 273, тобто на 16 липня 2010 року.

Асоціація українських банків і 10 комерційних банків подали позов до Нацбанку, вимагаючи відміни цієї постанови як такої, яка порушує права середніх і малих банків.

Окружний адміністративний суд Києва 7 грудня 2010 року прийняв постанову, згідно з якою визнані недійсними пункти 2, 4 і 6 постанов Національного банку України № 273.

Представники Нацбанку неодноразово заявляли про те, що НБУ має намір відстоювати свою позицію з приводу вимоги про збільшення мінімального рівня регулятивного капіталу.