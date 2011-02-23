Порошенко пропонує створити систему електронного управління для реагування на ріст цін

Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО пропонує створити систему електронного управління для швидкого реагування на зростання цін.

Про це він заявив в ефірі Вінницького телеканалу.

На його думку, побоювання щодо зростання цін виправдані. "Від влади сьогодні потрібна абсолютно професійна позиція - різка, надзвичайно швидка і ефективна реакція на будь-які сплески, якщо вони викликані причиною спекулятивного характеру", - сказав П. ПОРОШЕНКО.

Він вважає ненормальним у 21-му столітті обчислювати інфляцію на папірцях з олівцем. "Я вніс пропозицію, що у 21-му столітті ми не можемо розраховувати інфляцію на папірцях з олівцем. Ми повинні побудувати систему електронного управління, де в режимі реального часу кожен повинен знати в кожну конкретну хвилину, яка ціна сьогодні на вугілля в Червонограде або на яловичину в Слов'янську", - зазначив П. ПОРОШЕНКО.

Він вважає, що відповідне володіння ситуацією дасть можливість швидко реагувати і при зростанні цін спекулятивного характеру, використовуючи можливості Аграрного фонду, Держрезерву, ринкові механізми, дозволить збивати ажіотажний попит.