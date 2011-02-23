Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 7,9450-7,9520 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9480/7,9540, до 12:00 ціни знизилися до 7,9460/7,9485. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9450/7,9520 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", сьогодні в Росії святкують День захисника Вітчизни, у зв`язку з чим торги рублем можливі тільки валютуванням ТОМ. Так, рублевий ринок на ТОМ`і відкрився котируваннями 0,2722/0,2725, до 12:00 звузився спред - 0,2723/0,2724. До закриття ціни не змінилися.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3650/1,3740.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,9030/10,9135, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,8870/10,8965. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH піднялися - 10,9120/10,9275.