Клюєв проведе у Брюсселі переговори з Єврокомісією про підготовку угоди про ЗВТ

18:21, 23 лютого 2011
Фінанси
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Перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічної політики і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ 2-3 березня в Брюсселі проведе переговори з профільними єврокомісарами з питання підготовки угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Євросоюзом.

Як передає кореспондент УНІАН, прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО повідомив журналістам, що про це Микола АЗАРОВ сказав сьогодні під час зустрічі з депутатом Європарламенту Мареком СІВЕЦОМ.

В.ЛУК’ЯНЕНКО зазначив, що М.АЗАРОВ дав першому віце-прем`єру відповідні доручення з тим, аби він доніс позицію України щодо зони вільної торгівлі, яку планується встановити між ЄС і Україною.

«Йому (А.КЛЮЄВУ – УНІАН) доручено довести позицію України в переговорах з підготовки угоди про зону вільної торгівлі», - сказав В.ЛУК’ЯНЕНКО.

Разом з цим, як передає кореспондент УНІАН, на початку зустрічі з М.СІВЕЦОМ М.АЗАРОВ вкотре раз підкреслив, що Україну категорично не влаштовує дуже малий обсяг квот, запропонованих Євросоюзом для експорту української аграрної продукції, а також досі не узгоджено питання про транспортні перевезення. М.АЗАРОВ зазначив, що ці питання для України набагато серйозніші і принциповіші, ніж заборона на використання географічних назв.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого ц.р. М.АЗАРОВ заявив, що підготовка і підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом стримується тим, що з боку ЄС висувається вимога про введення квот на українську продукцію.

22 лютого М.АЗАРОВ сказав, що Україна в переговорах з Європейським Союзом про створення ЗВТ пропонує збільшити запропоновані квоти на експорт у країни ЄС сільгосппродукції і надалі щороку збільшувати їх, аж до повного скасування.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС у 2007 році розпочали переговори про угоду про асоціацію. На початку 2008 року сторони розпочали переговори про угоду про зону вільної торгівлі, котра має стати частиною угоди про асоціацію.

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