Обмеження дострокового зняття депозитів сприятиме надійності банків – експерти

Обмеження дострокового зняття депозитів сприятиме надійності банків і збільшенню обсягів «довгих» кредитів.

Про це йдеться в коментарі експертів Українського Товариства фінансових аналітиків (УТФА), переданому УНІАН.

Зокрема, в УТФА вважають, що обмеження дострокового зняття депозитів збільшить обсяг довгострокових резервів банків, які будуть направлені у вигляді дешевших кредитів у пріоритетні галузі економіки. З введенням цієї норми також буде поліпшена ліквідність загального балансу банківської системи – внаслідок зниження розриву в термінах між залученими і виданими у вигляді кредитів ресурсами.

У повідомленні також зазначається, що доцільність введення обмеження на дострокове зняття депозитів була підтримана більшістю експертів під час круглого столу «Кому вигідні обмеження з дострокового зняття депозитів».

«Ця норма посилить двосторонню довіру між клієнтом і банком, оскільки обидві сторони договору будуть захищені законом від згубних провокацій і некерованої паніки на фінансовому ринку», - заявив президент УТФА Юрій ПРОЗОРОВ. При цьому він підтримав «жорсткий» варіант змін до законодавства, а саме коли вклади до запитання мають видаватися у 3-денний термін, а термінові вклади – у термін, обумовлений договором, за винятком форс-мажорних обставин вкладника, список яких має бути вичерпним.

На думку голови Ради Української Асоціації із захисту прав інвесторів Євгена ПЕТРИКА, проект норми, який встановлює право одержати терміновий депозит протягом 30-денного терміну, є більш прийнятним, оскільки існує загроза перепливу усіх депозитів у вклади до запитання.

Його підтримав і доцент кафедри банківського менеджменту Національного економічного університету Андрій НІКІТІН, який вважає, що більш м`який варіант дозволить банкам краще керувати співвідношенням пасивів і активів і буде краще сприйнятий суспільством.

Головний фінансовий аналітик рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» Віталій ШАПРАН у свою чергу відзначив, що обмежувальна норма скоротить різницю між рейтингами іноземних і вітчизняних банків, що дасть можливість банкам з українським капіталом активніше залучати кошти для кредитування економіки.

При цьому, на думку фінансових аналітиків, сукупний обсяг вкладів практично не зміниться через відсутність альтернативних за ступенем ризику і прогнозованості інструментів інвестування коштів населення.

Незалежний банківський експерт, екс-радник глави НБУ Анатолій ДРОБ’ЯЗКО вважає, що обмеження дострокового зняття депозитів має відбуватися лише в комплексі з іншими заходами, які побічно захищають інтереси вкладників – посиленням відповідальності позичальників, створенням бюро кредитних історій.

Директор юридичного департаменту Національного банку України Віктор НОВІКОВ у свою чергу зазначив, що на даний момент НБУ ініціює низку змін до законодавства – щодо цивілізованого виведення банків з ринку, обмеженого термінами, а також законодавчого захисту прав кредиторів і споживачів фінансових послуг. На думку В.НОВІКОВА, сьогодні, в умовах виходу з кризи, «необхідно збалансувати інтереси і вкладників, і позичальників, і банків як фінансових посередників».

За наслідками обговорення УТФА надіслало до НБУ відкритий лист, в якому привітав більш транспарентну політику Нацбанку щодо попередньої професійної експертизи законодавчих ініціатив регулятора шляхом громадського обговорення і виклав своє бачення законодавчих змін.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого ц.р. Національний банк України виніс на обговорення норму про заборону дострокового вилучення термінових банківських депозитів.

«З метою врегулювання проблеми повернення банківських депозитів «на першу вимогу», а саме – визначення конкретних термінів виконання банком своїх зобов`язань повернення вкладу і створення правових умов для зниження ризиків банку у разі дострокового розірвання термінового депозитного договору Національним банком України з участю банківських асоціацій опрацьовуються відповідні пропозиції», – зазначається у повідомленні НБУ.

На розгляд і обговорення виноситься варіант повної заборони дострокового зняття термінових вкладів. Пропонується дозволити повернення вкладів виключно у термін, визначений договором, або у разі настання непередбачених ситуацій, що вимагають від вкладника термінових грошових витрат (оплата лікування, відшкодування майнового збитку, забезпечення захисту в суді тощо).

Також на обговорення виноситься ще один варіант, згідно з яким пропонується встановити, що у разі звернення вкладника з вимогою про видачу вкладу до настання терміну, зумовленого договором термінового вкладу, банк здійснює виплату у строк до 30 днів з моменту звернення.

Крім того, НБУ пропонує встановити норму, згідно з якою «за договором вкладу на вимогу банк зобов`язаний видати вклад протягом 3 робочих днів з моменту звернення вкладника, окрім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, встановлених договором».