Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9450/7,9515 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,9450/7,9515 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціна на російську валюту підвищилася – 0,2723/0,2726, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,9085/10,9190. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися – 1,3723/1,3725 (середа — 1,3711/1,3713). У середу Нацбанк на ринок не виходив.

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