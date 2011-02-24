Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9450/7,9515 грн./дол.
11:20, 24 лютого 2011Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,9450/7,9515 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціна на російську валюту підвищилася – 0,2723/0,2726, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,9085/10,9190.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися – 1,3723/1,3725 (середа — 1,3711/1,3713).
У середу Нацбанк на ринок не виходив.
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