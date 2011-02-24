ВР врегулює фінансово-банківську систему і поліпшить інвестклімат – обіцяє Литвин

Верховна Рада України планує на поточній сесії ухвалити ряд законодавчих актів щодо регулювання фінансово-банківської системи, покращання інвестиційного клімату і умов підприємницької діяльності та протидії корупції.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі парламенту, заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН під час зустрічі з віце-президентом Європейського Банку Реконструкції та Розвитку Яном ФІШЕРОМ, підкресливши, що реформування вітчизняного законодавства відбувається у відповідності до світових стандартів.

В.ЛИТВИН, зокрема, висловив сподівання, що наступного пленарного тижня парламент прийме в цілому антикорупційний закон.

Голова Верховної Ради високо оцінив рівень співпраці України з ЄБРР, зазначивши, що партнерство є надзвичайно плідним. Парламент, сказав В.ЛИТВИН, «уважно прислуховується до рекомендацій Банку та намагається врахувати їх у законодавчій роботі».

Керівник парламенту висловив сподівання, що нині є всі підстави для формування і реалізації нової середньострокової Стратегії ЄБРР в Україні, що дасть змогу зробити співробітництво ефективнішим.

У свою чергу, віце-президент ЄБРР запевнив, що Банк, який є одним із найефективніших інституційних інвесторів для України, готовий продовжувати співпрацю. Співробітництво, за його словами, здійснюється у багатьох напрямках, серед яких - енергетика та енергозбереження, транспортна інфраструктура, розвиток малих та середніх підприємств та проекти, спрямовані на розвиток місцевого самоврядування.

Я.ФІШЕР наголосив, що серед важливих чинників, які сприятимуть активному залученню ЄБРР до реалізації проектів в Україні, є сприятливий інвестиційний клімат, прозоре економічне та фінансово-банківське законодавство. У цьому контексті він високо оцінив наміри Верховної Ради ухвалити закони, спрямовані на запобігання корупції та реформування економічного і банківського секторів.

Разом з тим, віце-президент ЄБРР зазначив, що Банк розробив для України значну кількість нових проектів в муніципальній сфері, проте деякі норми нової редакції Бюджетного кодексу не дозволяють органам місцевого самоврядування брати позики під свої гарантії. Голова Верховної Ради сказав, що доручить профільному парламентському комітету вивчити це питання і внести відповідні пропозиції, а також проведе консультації з урядом. «Далеко не завжди органи місцевої влади розуміють відповідальність за те, що позики мають бути ефективно використані, та що їх необхідно повертати», - зауважив він.

В.ЛИТВИН і Я.ФІШЕР висловили переконання, що взаємоприйнятне рішення буде знайдено.

Голова Верховної Ради також сказав, що Україна й надалі зацікавлена у фінансовій підтримці Банком інвестиційних проектів, зокрема, пов’язаних з підготовкою до проведення в Україні фінальної частини Євро-2012.

В.ЛИТВИН зазначив, що Україна високо цінує діяльність Банку як розпорядника Чорнобильського фонду «Укриття», і звернувся до віце-президента ЄБРР з проханням сприяти у виділенні коштів для завершення будівництва нового «саркофагу».

Я.ФІШЕР висловив сподівання, що після відповідної підготовчої роботи, яка нині триває у Банку, керівництво ЄБРР виступить з пропозицією щодо надання необхідних коштів.