Уряд затвердив порядок використання коштів на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи

Кабінет міністрів затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов’язаних із ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи.

Відповідне рішення ухвалено 23 лютого на засіданні Кабінету міністрів України, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

Як зазначається у повідомленні, документ сприятиме своєчасному та повному фінансуванню заходів з відшкодування підприємствам, установам та організаціям видатків, спрямованих на подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Постановою передбачається привести у відповідність із законодавством порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов’язаних із ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи. При цьому механізм використання цих коштів залишиться без змін.