Євро зміцнився до долара на фоні заяв ЄЦБ про підвищення ставок

Курс євро за підсумками торгів в середу, 23 лютого, зріс щодо долара на фоні заяв представників Європейського центрального банку і Банку Англії про можливе підвищення ставок для боротьби з інфляцією.

Зокрема, євро в середу подорожчав до 1,3747 долара за євро проти 1,3654 долара за євро днем раніше. Долар знизився щодо ієни - до 82,51 ієни за долар проти 82,77 ієни за долар у вівторок, передає Bloomberg.

Інфляційні очікування підвищуються на фоні зростання вартості нафти, що відбувається під впливом антиурядових демонстрацій у країнах Близького Сходу і Північної Африки.

Масові народні протести в останні тижні охопили ряд арабських держав і призвели до падіння правлячих режимів в Єгипті та Тунісі. В даний час безлади продовжуються в Лівії, Йемені і Бахрейні. Антиурядові виступи пройшли також в Алжирі, Іраку, Йорданії.