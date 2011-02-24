Обсяг відшкодування ПДВ за підсумками лютого склав 2,5 млрд. грн.

Обсяг відшкодування податку на додану вартість за підсумками лютого складе близько 2,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

Він зазначив, що сума відшкодування ПДВ за підсумками січня 2011 року склала 2,7 млрд. грн., при тому, що в січні 2010 року - 0,7 млрд. грн.

В. ЗАХАРЧЕНКО повідомив, що вже сьогодні фактично почалося автоматичне відшкодування ПДВ тим платникам податків, які відповідають встановленим критеріям. Список таких компаній планують розмістити на сайті ДПСУ уже найближчим часом.