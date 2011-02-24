Експерт: укріплення євро може продовжитися

Ріст євро у четвер може продовжитися, але, за відсутності важливих макроекономічних даних у єврозоні, здолати максимум середи навряд чи вдасться, вважають аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їх думку, швидше за все, пара євро/долар скоректує рух вівторка-середи. Основна підтримка, за оцінками аналітиків, знаходитиметься на рівні 1,3700, подолання якого скерує пару до рівня 1,3630.

Ріст пари фунт/долар також буде обмежений. Їй навряд чи вдасться піднятися вище за опір 1,6230. У разі успішного подолання підтримки 1,6180, пара фунт/долар може опуститися в район мінімуму вівторка, а саме до рівня 1,6100.

Долар/ієна і долар/франк можуть продовжити своє зниження, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.