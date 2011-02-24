Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 7,9315-7,9340 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9450/7,9515, до 12:00 ціни впали до 7,9380/7,9430. До закриття торгів цінові рівні досягли мінімуму - 7,9315/7,9340 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2723/0,2726, до 12:00 ціни виросли 0,2729/0,2731. До закриття ціни встановилися на рівні 0,2731/0,2732. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,0450 (- 0,2225).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3723/1,3725, а до 15:00 виросли до 1,3780/1,3782. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9085/10,9190, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,9475/10,9605. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні відкотилися до рівня 10,9145/10,9255.