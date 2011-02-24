В Україні буде створено інститут «фінансового омбудсмена»?

Міністерство економіки підтримує створення інституту «фінансового омбудсмена». Про це йдеться в розробленому Мінекономіки проекті «Стратегії розвитку фінансового сектора України до 2015 року (документ підписано головою комісії з проведення реорганізації Мінекономіки Анатолієм МАКСЮТОЮ), текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

У відомстві чекають, що цей механізм стане одним «із інструментів позасудового врегулювання спірних питань у відносинах між споживачами фінансових послуг і професійними учасниками ринку».

Серед іншого, в проекті Стратегії зазначається, що базовим компонентом системи державного регулювання фінансового ринку має стати система компенсації ризиків. Серед інститутів, головними завданнями яких буде мінімізація ризиків і можливих втрат споживачів фінансових послуг, називаються фонди гарантування зобов`язань (вкладів, заощаджень та інших інвестицій), об`єднання професійних учасників ринку за ознакою спеціалізації з метою стандартизації й гарантування безперервності надання окремих видів послуг.

Планується також створення пулів фінансових установ з метою забезпечення солідарного розподілу великих ризиків при здійсненні окремих видів фінансової діяльності, загального фінансування масштабних проектів.