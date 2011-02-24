Україна на 100% фінансує оборонні витрати - Азаров

Попри те, що Україна зараз знаходиться в досить складному посткризовому фінансово-економічному становищі, усі оборонні витрати фінансують у повному обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ході зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог РАСМУССЕНОМ в Києві.

«Ми зараз у непростому фінансово-економічному становищі. Проте, ми усі свої оборонні витрати фінансуємо на 100» - стверджує М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що Україна виконує усі свої зобов'язання в контексті співпраці з НАТО.

"Ми повністю виконуємо усі свої зобов'язання і виходимо з того, щоб максимально гармонізувати і наповнити реальними результатами нашу співпрацю", - сказав М.АЗАРОВ.